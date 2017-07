Bundesaußenminister Gabriel kann die Kritik der Globalisierungsgegner nachvollziehen.

Die Globalisierung habe zwar vielen aus der Armut geholfen, aber zugleich habe sie die Spaltung zwischen Arm und Reich größer gemacht, sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Die Globalisierung müsse demokratischer, sozialer und freiheitlicher werden. Man müsse die Armut in der Welt, den Hunger und die Not bekämpfen, statt aufzurüsten. Das Ziel der Globalisierung müsse endlich werden, Gerechtigkeit für Alle und nicht Reichtum für Wenige. Von diesem Ziel sei man aber weit entfernt, beklagte Gabriel. Deshalb könne er friedliche Proteste von Globalisierungsgegnern verstehen.



Der Außenminister plädierte dafür, dass die Beschlüsse des G20-Gipfels verbindlicher werden müssen. Die Teilnehmer-Gruppe repräsentiere nur einen Teil der Welt. 20 reiche oder halbwegs reiche Staaten redeten über Probleme der ganzen Welt. Viele Staaten fühlten sich dadurch ausgegrenzt. Gabriel regte an, die G20-Treffen regelmäßig in New York stattfinden zu lassen. Die Treffen in der Stadt abzuhalten, in der die Vereinten Nationen ihren Sitz haben, wäre ein großer symbolischer Schritt nach vorn.



Im Katar-Konflikt sieht Gabriel die Gefahr einer militärischen Eskalation vorerst gebannt. Er verwies zur Begründung darauf, wie die arabischen Staaten auf die Antwort Katars auf ihr Ultimatum reagiert hätten. Der SPD-Politiker sagte, die Reaktion höre sich harsch an. Aber diese sei zugleich auch eine Abrüstung an Forderungen.



Gabriel mahnte zudem, mit den USA ins Gespräch zu kommen. Es gebe Dinge, wo man große Sorgen habe, dass die Vereinigten Staaten in einen Handelskrieg gegen Europa einträten. Dies würde natürlich Reaktionen auslösen in Europa. Gabriel betonte, es gebe nur eine Möglichkeit: miteinander zu reden.