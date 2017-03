Gabriel in Moskau

Zum Auftakt seiner Gespräche in Moskau ist Bundesaußenminister Gabriel mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammengekommen.

An dem Treffen in der deutschen Botschaft nahmen unter anderem Repräsentanten des Lewada-Zentrums, der Zeitung "Nowaja Gazeta" und von Greenpeace Russland teil. Anschließend ist ein Gespräch mit dem russischen Außenminister Lawrow geplant.



In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Interfax hatte sich Gabriel beunruhigt über eine Aufrüstung der russischen Enklave Kaliningrad im Baltikum gezeigt. Moskau hat nach eigenen Angaben Iskander-Raketen dorthin verlegt, die Atomwaffen tragen können. Dazu sagte Gabriel, eine permanente Stationierung atomwaffenfähiger Raketen wäre Anlass zu großer Sorge und ein Rückschlag für Europas Sicherheit.