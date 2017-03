Bundesaußenminister Gabriel sieht im Dialog mit Ankara den einzigen Ausweg aus der Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen.

Nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu in Berlin sagte Gabriel, nur Gespräche führten wieder zu einem freundschaftlichen und normalen Verhältnis. Zugleich mahnte er Respekt im Umgang miteinander an. Es gebe Grenzen, die man nicht überschreiten dürfe. Dazu zählten die Vergleiche mit Nazi-Deutschland. Cavusoglu habe seinerseits Respekt für die türkische Seite eingefordert, sagte Gabriel. Cavusoglu selbst äußerte sich nicht vor der Presse. - Gabriel zufolge wurde bei dem Treffen über alle strittigen Punkte wie die Inhaftierung des Journalisten Yücel und Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gesprochen.