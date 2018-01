Bundesaußenminister Gabriel hat bei einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas die Nahost-Politik der USA kritisiert.

Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch Präsident Trump hinterlasse den Eindruck, dass man sich immer weiter vom Osloer Friedensprozess entferne, sagte Gabriel in Ramallah. Eine solche Entscheidung könne nicht einseitig von außen vorgegeben werden. Auch das Einfrieren der US-Mittel für das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge nannte Gabriel falsch.



Washington will in diesem Jahr anstatt 360 Millionen US-Dollar nur 60 Millionen an das UNO-Flüchtlingshilfswerk zahlen. Internationale Geldgeber beraten derzeit, wie die Finanzlücke geschlossen werden kann. Die Europäische Union sagte bereits ein Hilfspaket im Umfang von rund 42 Millionen Euro zu.

