Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas sollten nach Ansicht von Außenminister Gabriel die Sanktionen gegen das Land verschärft werden.

Pjöngjang habe in skrupelloser Weise gegen das Völkerrecht verstoßen und den Frieden bedroht, erklärte der SPD-Politiker. Die internationale Gemeinschaft müsse darauf eine deutliche Antwort geben. Zuvor hatte China an die nordkoreanische Führung appelliert, alles zu unterlassen, was die Spannungen verschärfen könnte.



Nordkorea hatte gestern eine Interkontinentalrakete erprobt. Die Staatsführung sprach von einer ernsten Warnung an die USA, deren gesamtes Territorium getroffen werden könne.