Bundesaußenminister Gabriel hat die Bedeutung des Reformprozesses in der Ukraine betont.

Deutschland habe Interesse daran, bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu helfen, sagte Gabriel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In diesem Zusammenhang verwies er auf den Kampf gegen die Korruption. Man müsse verhindern, dass die Hilfe in irgendwelchen Kanälen verschwinde.