Der Streit über die angemessene Hilfe für Athen hat von Anfang an die Lager entzweit. Mit dem aufkommenden Bundestagswahlkampf setzt sich diese Debatte unvermindert fort. Weitere sieben Milliarden Euro will Athen in diesem Frühsommer aus den vereinbaren Rettungstöpfen haben, damit die verabredeten und zuletzt wieder verabschiedeten Strukturreformen - die nach wie vor auf Kürzungen der sozialen Leistungen hinauslaufen - umgesetzt werden können und im Gegenzug die notwendigen finanzielle Hilfen kommen, damit die Schuldentilgung unvermindert fortgesetzt werden kann.

Indirekter Schlagabtausch

Da gab es heute eine einen indirekten Schlagabtausch zwischen Außenminister Sigmar Gabriel und Finanzminister Wolfgang Schäuble. Ein Schlagabtausch, der sogleich zeigt, wie schwierig und schnell missverständlich dieses Thema in einem Wahljahr ausfallen kann.

Denn während der Außenminister auf eine mögliche Schulden-Erleichterung für Athen ab dem Jahr 2018 verwiesen und diese auch eingefordert hat - über die ja bereits im Rahmen der EU ansatzweis gesprochen wurde und zwar unter der Voraussetzung, dass bis dahin alle Sparmaßnahmen seitens der griechischen Regierung erfüllt werden - hat Finanzminister Wolfgang Schäuble dieses Ansinnen sogleich nüchtern und etatistisch zurückgewiesen mit dem Verweis, dass die Bundesregierung bis zum Jahr 2018 an das Mandat des Deutschen Bundestags gebunden sei. Das also nicht sein kann, was nicht vom Bundestag beschlossen wurde.

Wackeliges Programm nicht gefährden

Schöner kann man im Wahljahr kaum über das gleiche und doch aneinander vorbei reden. Während der Außenminister Griechenland Zeichen der Hoffnung aussprechen will, für was sich all die Mühe lohnen soll, will Finanzminister Schäuble die Anstrengungen der kommenden Strecke nicht gefährden. Das ohnehin wackelige Programm, zu dem auch der Internationale Währungsfond IWF immer mehr Zweifel hat, soll durch vorauseilende Diskussionen über einen möglichen Schuldenerlass nicht gefährdet werden.

Dabei ist bei nüchterner Betrachtung klar, dass Athen ohne einen weiteren Schuldenerlass nicht wirklich wieder auf die Beine kommt. Aber ein solcher Erlass ändert nichts an der zweiten großen Frage, die gleichermaßen beantwortet werden muss. Wie kann das Land wieder so wettbewerbsfähig werden, um seine Verbindlichkeiten ohne fremde Hilfe finanzieren zu können? Finanzpolitisch allein ist diese Frage nicht zu lösen. Sigmar Gabriel stellt die richtigen Fragen. Nur sind die in einem Wahljahr nicht gewinnbringend zu beantworten.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.