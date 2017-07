Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat das Schreiben von Außenminister Gabriel an die türkischstämmigen Bürger begrüßt.

Die Anerkennung und politische Repräsentation von türkeistämmigen Menschen sei viel zu lange vernachlässigt worden und längst überfällig, sagte der Vereinsvorsitzende Sofuoglu der "Welt am Sonntag". Er wünsche sich, dass man in der gegenwärtigen Krise enger zusammenrücke. Gabriel habe mit seinem Offenen Brief einen Anfang gemacht.



In dem Schreiben, das das Auswärtige Amt auf Deutsch und Türkisch veröffentlichte, erklärt der SPD-Politiker, unabhängig von den schwierigen Beziehungen zwischen den Staaten bleibe klar, dass die türkischstämmigen Menschen zu Deutschland dazugehörten.