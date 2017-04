Bundesaußenminister Gabriel hofft auf ein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Im ZDF erklärte Gabriel, aus den Medien habe er erfahren, dass Netanjahu einen solchen Termin wegen der geplanten Begegnung mit regierungskritischen Vertretern nicht wahrnehmen wolle.

Dies wäre außerordentlich bedauerlich. Umgekehrt wäre es undenkbar, ein Gespräch mit Netanjahu aus einem solchen Grund in Deutschland abzusagen. Er werde in jedem Fall heute mit dem israelischen Staatspräsidenten Rivlin zusammenkommen, betonte Gabriel. Dies zeige, dass die deutsche Delegation gut und freundschaftlich aufgenommen werde.



Gabriel hatte angekündigt, sich unter anderem mit Teilnehmern der Organisation "Breaking the Silence" zu treffen, die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinandersetzt.