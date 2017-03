Wegen einer Bombendrohung ist am Vormittag das Rathaus in Gaggenau geräumt worden.

Wie der Bürgermeister der baden-württembergischen Stadt, Pfeiffer, mitteilte, wird das Gebäude derzeit durchsucht. Die Gemeinde hatte gestern einen Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers Bozdag wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Entscheidung stieß in der Türkei auf scharfe Kritik.



Nachdem die Stadt Köln eine für Sonntag geplante Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister Zeybekçi abgesagt hat, will der Politiker nun in Leverkusen auftreten. Ein Polizeisprecher bestätigte Berichte, wonach bei einem Konzert ein Grußwort von Zeybekçi geplant sei.



Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, warnte vor einer weiteren Zunahme der Spannungen zwischen Berlin und Ankara. Die türkische Regierung nutze das Auftrittsverbot gegen Bozdag in Gaggenau natürlich aus. Sie wolle ihren Stimmenanteil bei den in der Bundesrepublik lebenden Türken erhöhen, indem sie Deutschland als neues und altes Feindbild zeige, sagte Sofuoglu dem Sender RBB.