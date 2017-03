Er wollte in Gaggenau für das geplante Präsidialsystem in der Türkei werben - doch die Stadt in Baden-Württemberg stoppte den Auftritt des türkischen Justizministers Bozdag. Das verärgerte diesen so, dass er eine Einladung seines deutschen Kollegen Maas zurückwies.

Die Entscheidung der Gemeinde in Baden-Württemberg sei nicht hinnehmbar, erklärte Bozdag. die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit würden ignoriert. "Was ist das für eine Demokratie?", fragte er. Eine Einladung zu einem Gespräch mit Bundesjustizminister Maas lehnte Bozdag ab. Er werde stattdessen direkt in die Türkei zurückkehren, sagte er bei einem Besuch in Straßburg.

Die Stadtverwaltung in Gaggenau hatte wenige Stunden vor der für heute Abend geplanten Rede wegen Sicherheitsbedenken ihre Zustimmung zur Vermietung der Festhalle zurückgezogen.



Ein für Sonntag angekündigter Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci in Köln kann ebenfalls nicht wie geplant stattfinden. Eine Sprecherin der Stadt erklärte, der vorgesehene Saal sei für den Auftritt gar nicht angemietet worden.

Beide Minister wollten bei in Deutschland lebenden Türken um Zustimmung zu dem von Staatschef Erdogan geplanten Präsidialsystem werben. Politiker verschiedener Parteien hatten ein Verbot der Veranstaltungen gefordert, weil sie darin Werbung für eine autoritäre Politik Erdogans sehen.