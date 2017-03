Zwei deutsche Städte haben binnen weniger Stunden geplante Auftritte von türkischen Ministern gestoppt.

In Gaggenau in Baden-Württemberg sollte heute Abend Justizminister Bozdag sprechen. Die Stadtverwaltung zog aber aus Sicherheitsgründen kurzfristig die Genehmigung für die Überlassung der Festhalle zurück. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, aufgrund des überregionalen Medieninteresses sei ein großer Besucherandrang zu erwarten, für den die angemietete Halle nicht ausgelegt sei. In Köln war für Sonntagabend ein Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci geplant. Eine Sprecherin der Stadt erklärte jedoch auch dort, der vorgesehene Saal stehe für den Auftritt nicht zur Verfügung. Ein türkischer Verein habe den Raum ursprünglich für eine Theateraufführung angefragt. Die nötigen Sicherheitsvorkehrungen für einen Ministerauftritt seien so kurzfristig nicht mehr zu realisieren.



Beide Minister wollten bei in Deutschland lebenden Türken um Zustimmung zu dem von Staatschef Erdogan geplanten Präsidialsystem werben. Politiker verschiedener Parteien hatten ein Verbot der Veranstaltungen gefordert, weil sie darin Werbung für eine autoritäre Politik Erdogans sehen.