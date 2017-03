Unzufriedene Mitarbeiter kosten die deutsche Wirtschaft nach Berechnung des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup jährlich gut 80 Milliarden Euro.

Dabei handele es sich vor allem um Einbußen bei der Produktivität der Unternehmen, heißt es im jüngsten "Engagement-Index", für den jedes Jahr mehr als tausend Menschen zu ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz befragt werden. Demnach gaben 70 Prozent der Befragten an, emotional nur gering an ihren Arbeitgeber gebunden zu sein und Dienst nach Vorschrift zu machen. 15 Prozent haben innerlich sogar schon gekündigt. Der Grund dafür liegt der Studie zufolge vor allem in mangelnder Führungsqualität der Vorgesetzten.