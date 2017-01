Gambia Abgewählter Präsident Jammeh verlässt das Land

Gambias Wahlsieger Barrow wurde aus Sicherheitsgründen im benachbarten Senegal vereidigt. (dpa picture alliance / Str / Senegal government /AP)

Gambias abgewählter Präsident Jammeh hat das Land verlassen.

Er stieg in der Hauptstadt Banjul in ein Flugzeug, um in einem bislang nicht näher benannten Nachbarstaat ins Exil zu gehen. Damit endet ein wochenlanger Machtkampf in dem westafrikanischen Land. Jammehs Nachfolger Barrow war wegen der anhaltenden Konflikte in Gambia im benachbarten Senegal vereidigt worden. Barrow sagte, sobald die Sicherheitslage es zulasse, werde er nach Gambia zurückkehren. Jammeh hatte im Dezember die Wahl verloren, sich dann aber geweigert, seinem Nachfolger Barrow Platz zu machen.



In den vergangenen Tagen spitzte sich die Krise zu. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas entsandte Truppen nach Gambia, um den Machtwechsel notfalls zu erzwingen. Schließlich brachte ein letzter Vermittlungsversuch durch Mauretanien und Guinea den Erfolg.