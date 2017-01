Gambia Abgewählter Staatschef Jammeh bleibt 3 weitere Monate im Amt

Ein Wahlplakat des abgewählten gambischen Präsidenten Jammeh (Archivbild). (SEYLLOU / AFP)

In Gambia ist die politische Lage weiterhin unklar.

Nach Ausrufung des Ausnahmezustands durch Staatschef Jammeh verlängerte das Parlament seine Amtszeit um zunächst drei Monate. Jammeh, der das westafrikanische Land seit 22 Jahren regiert, hatte im Dezember die Präsidentenwahl verloren, später aber angefochten. Wahlsieger Barrow sollte Morgen seinen Amtseid ableisten. Viele Gambier sind aus Angst vor einem Ausbruch von Gewalt in den Senegal geflohen. Europäische Reiseveranstalter haben damit begonnen, Urlauber aus dem Land zu bringen. Das Auswärtige Amt in Berlin schließt Unruhen in Gambia nicht aus. Zeitweise seien die Landesgrenzen geschlossen.