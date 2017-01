Gambia Barrow bereit zu Rückkehr

Gambias Wahlsieger Barrow wurde aus Sicherheitsgründen im benachbarten Senegal vereidigt. (dpa picture alliance / Str / Senegal government /AP)

Gambias gewählter Präsident Barrow ist nach eigenen Angaben bereit für eine Rückkehr in sein Heimatland.

Er war wegen des anhaltenden Machtkampfes in Gambia im benachbarten Senegal vereidigt worden. Barrow sagte, er hoffe, dass sich der abgewählte Präsident Jammeh an seine Rücktrittserklärung halte und das Land wie angekündigt verlasse. Jammeh hatte im Dezember die Wahl verloren, sich dann aber geweigert, seinem Nachfolger Barrow Platz zu machen. In den vergangenen Tagen spitzte sich die Krise zu. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas entsandte Truppen nach Gambia, um den Machtwechsel notfalls zu erzwingen. Schließlich brachte ein letzter Vermittlungsversuch durch Mauretanien und Guinea den Erfolg.