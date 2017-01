Gambia Die Lage spitzt sich zu

Ein Wahlplakat des abgewählten gambischen Präsidenten Jammeh. (SEYLLOU / AFP)

Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas erhöht offenbar den Druck auf Gambias abgewählten Präsidenten Jammeh.

Wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf die nigerianische Luftwaffe meldet, sollen Truppen aus Ecowas-Staaten um Mitternacht in Gambia einrücken, wenn sich Jammeh weiterhin weigert, sein Amt abzugeben. Der Senegal und Nigeria haben bereits Soldaten und Kampfflugzeuge an die Grenze zu Gambia verlegt. - Eigentlich ist für morgen die Vereidigung des neu gewählten Präsident Barrow vorgesehen. Allerdings gilt in Gambia der Notstand und das Parlament hat die Amtszeit Jammehs um drei Monate verlängert. Er regiert das Land seit 22 Jahren und erkennt das Wahlergebnis vom Dezember nicht an.