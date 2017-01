Gambia Ecowas setzt Ex-Präsident Jammeh Frist bis Mittag

Der neue Staatschef von Gambia, Adama Barrow (Archivbild). (AFP / Marco Longari)

Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas will heute einen letzten Versuch unternehmen, um den Machtkampf in Gambia friedlich zu beenden.

Ein Sprecher sagte, bis heute Mittag sei noch Zeit für Gespräche. Wenn der abgewählte Präsident Jammeh das Amt bis dahin nicht an seinen bereits vereidigten Nachfolger Barrow abtrete, werde die militärische Intervention fortgesetzt.



Gestern waren etwa 7.000 Soldaten aus westafrikanischen Ländern in Gambia einmarschiert. Für den Vermittlungsversuch wurde ihr Vormarsch aber unterbrochen. Die Ecowas dringt darauf, dass Jammeh ins Exil geht.



Der gewählte Präsident Barrow appellierte an die gambischen Streitkräfte, in den Kasernen zu bleiben.