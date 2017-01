Wenn zwei Elefanten sich streiten, dann leidet das Gras, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Im kleinen Gambia konnte das Schlimmste jetzt abgewendet werden beim Machtkampf zwischen dem abgewählten Präsidenten Yayha Jammeh und dem Wahlsieger Adama Barrow. Nach Jahrzehnten des Machtmissbrauchs und Misswirtschaft ist der einstige Putschist Jammeh ins Exil gegangen.

Die Demokratie in Afrika hat einen Sieg davon getragen. Und der hat viele Väter: Die Gambier selbst, die Afrikanische Union, die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas. Entgegen den Erwartungen überwanden die Gambier ihre Ängste und zeigten ihrem Langzeitherrscher an der Wahlurne die rote Karte. Doch der verkannte die Zeichen der Zeit und klebte an seinem Sessel – zum Unwillen der Nachbarstaaten, der Afrikanischen Union und auch der Vereinten Nationen. Gemeinsam bauten die in nur wenigen Tagen so viel Druck auf, dass Jammeh einlenken musste.

Gambia hat erstmals den friedlichen, demokratischen Übergang vollbracht

Die Armut seines Landes, die geringe Größe Gambias und die winzige Armee – endlich waren sie mal zu etwas gut. Jammeh hatte einfach nicht die Mittel, der Übermacht zu trotzen. Doch es ist zu früh, diesen einen Sieg der Demokratie als Signal für den ganzen Kontinent zu verstehen.

In der Demokratischen Republik Kongo tun sich die Nachbarn sehr viel schwerer, Präsident Kabila zur Wahrung von Recht und Verfassung – also zum Abdanken – zu bewegen. In Angola, Ruanda, Simbabwe, Uganda und auch im Sudan halten sich die Staatschefs seit Jahrzehnten an der Macht, ohne dass ersichtlich würde, wer ihnen einmal nachfolgen könnte.

Ausgerechnet das kleine Gambia hat nun den friedlichen, demokratischen Übergang vollbracht, erstmals in seiner Geschichte – an diesem Maßstab werden sich die Staaten Afrikas künftig messen lassen müssen. Nun ist es an den Gambiern, ihre Freiheit zu verteidigen und ihr Land aufzubauen. Sie feiern, sie sind voller Hoffnung für die Zukunft. Zu Recht wollen sie jetzt die Früchte des demokratischen Aufbruchs ernten.

Die Schatten der Vergangenheit werden nicht einfach veschwinden

Ich habe einen Nachbarn in Deutschland, einen Gambier, der schon auf gepackten Koffern sitzt – er will mit anpacken, den Tourismus in seiner Heimat anzukurbeln. Getreu einem anderen afrikanischen Sprichwort: Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Doch die Schatten der Vergangenheit werden nicht einfach verschwinden.

Eine Wahrheitskommission soll nun die Jahre der Folter, der Verfolgung und des Machtmissbrauchs untersuchen – das gebietet schon allein der Respekt vor den Opfern. Gambias neuer Machthaber Adama Barrow erhofft sich davon, sein Land so versöhnen und rechtsstaatliche Maßstäbe einführen zu können. Damit die Bürger Gambias künftig besser geschützt werden können vor Übergriffen ihrer Machthaber. Deutschland hat vergangene Woche einen Marshallplan mit und für Afrika angekündigt – Gambia wäre ein gutes Ziel für diese Initiative.