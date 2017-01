Gambia Gericht verschiebt Verhandlung über Wahlergebnis

Gambias neu gewählter Präsident Barrow. (AFP / Marco Longari)

In Gambia ist weiterhin unklar, ob der neu gewählte Präsident Barrow nächste Woche sein Amt antreten kann.

Ein Gericht sollte heute über den Einspruch des Noch-Präsidenten Jammeh gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von Dezember verhandeln. Der geplante Gerichtstermin wurde jedoch verschoben. Jammeh hatte die Wahl überraschend gegen den Oppositionsführer Barrow verloren, erkennt das Ergebnis aber nicht an. Die Amtsübergabe ist für den 19. Januar geplant. Barrow will an diesem Termin festhalten.



Der Agentur Reuters zufolge ist das Gericht schon seit einem Jahr nicht mehr zusammen gekommen. Grund dafür sei die Angst der Richter, selbst mit Strafen belegt zu werden. Seit 2013 wurden zwei Richter entlassen, wovon einer in Haft sitzt.