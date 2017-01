Gambia Jammeh hält trotz drohenden Einmarsches am Amt fest

Ein Wahlplakat des abgewählten gambischen Präsidenten Jammeh. (SEYLLOU / AFP)

In Gambia spitzt sich die politische Krise weiter zu.

Wie Nachrichtenagenturen berichten, scheiterte ein letzter Vermittlungsversuch Mauretaniens, das den abgewählten Präsidenten Jammeh zum Abtreten bewegen wollte. Mehrere Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben damit gedroht, in Gambia einzumarschieren, sollte Jammeh die Macht nicht um Mitternacht an seinen gewählten Nachfolger Barrow übergeben. Sie haben bereits Soldaten im Nachbarland Senegal zusammengezogen.



Eigentlich war für heute die Vereidigung Barrows vorgesehen. Jammeh regiert Gambia seit 22 Jahren und erkennt das Wahlergebnis vom Dezember nicht an.