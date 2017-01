Gambia Nachbarländer bereiten Armee-Intervention vor

Ein Wahlplakat des abgewählten gambischen Präsidenten Jammeh. (SEYLLOU / AFP)

Im westafrikanischen Gambia ist die Lage angespannt, nachdem der abgewählte Präsident Jammeh eine Frist zur friedlichen Amtsübergabe hat verstreichen lassen.

Nach Angaben der senegalesischen Armee sind Truppen aus mehreren Nachbarländern auf dem Weg zur Grenze mit Gambia, um dort notfalls einzugreifen. Dem UNO-Sicherheitsrat wurde ein Resolutionsentwurf vorgelegt. Demnach soll die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas ermächtigt werden, "mit allen erforderlichen Mitteln" einen friedlichen Machtwechsel in Gambia herbeizuführen.



Präsident Jammeh war am 1. Dezember nach 22 Jahren an der Macht abgewählt worden. Sein designierter Nachfolger Barrow sollte heute ins Amt eingeführt werden. Mauretaniens Staatschef Abdel Aziz flog in der Nacht in den Senegal, um in dem Konflikt zu vermitteln.