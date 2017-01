Gambia Neuer Präsident Barrow zurückgegkehrt

Gambias Wahlsieger Barrow als neuer Präsident vereidigt (dpa picture alliance / Str / Senegal government /AP)

Nach wochenlangen Spannungen ist Gambias neuer Präsident Barrow in sein Land zurückgekehrt.

Tausende Menschen bereiteten ihm in der Hauptstadt Banjul einen begeisterten Empfang. Der abgewählte Präsident Jammeh hatte bis zuletzt an der Macht festgehalten. Unter massivem Druck westafrikanischer Staaten war er schließlich am vergangenen Samstag nach Äquatorialguinea geflohen. Der neue Staatschef Barrow war wegen der angespannten Lage in Gambia im benachbarten Senegal vereidigt worden.