Bei der Parlamentswahl im westafrikanischen Gambia hat die Partei des neuen Präsidenten Barrow die meisten Sitze gewonnen.

Wie die unabhängige Wahlkommission in der Hauptstadt Banjul mitteilte, kommt die Vereinigte Demokratische Partei auf 31 der 53 Sitze in der Nationalversammlung. Barrow ist seit etwa zwei Monaten Präsident in Gambia. Er löste den bisherigen Staatschef Jammeh ab, der das westafrikanische Land 22 Jahre lang regierte und allgemein als Diktator galt.



Beobachter gehen davon aus, dass nun der Weg in Gambia zur Demokratie frei ist.