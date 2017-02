Gambia Präsident Barrow spricht bei Amtseinführung von Sieg der Demokratie

Gambias Präsident Barrow bei seiner Vereidigung (dpa picture alliance / Str / Senegal government /AP)

In Gambia haben zehntausende Bürger die Amtseinführung des neuen Präsidenten Barrow gefeiert.

Barrow sprach von einem Sieg der Demokratie. An der Zeremonie in einem Stadion der Hauptstadt Banjul nahmen auch die Staatschefs mehrerer westafrikanischer Länder teil. Wegen der angespannten politischen Lage in Gambia hatte Barrow den Amtseid Mitte Januar im benachbarten Senegal abgelegt. Sein Vorgänger Jammeh hatte sich nach seiner Wahlniederlage Anfang Dezember zunächst geweigert, die Macht abzugeben. Schließlich erklärte er sich aber bereit, das Land zu verlassen.