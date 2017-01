Gambia Präsident nennt Ecowas-Einsatz "Kriegserklärung"

Gambias Präsident Yahya Jammeh (dpa/picture-alliance/Pierre Holtz)

Gambias Präsident Jammeh will offenbar weiter an der Macht festhalten, obwohl er abgewählt wurde.

In seiner Neujahrsansprache sagte er, der geplante Militär-Einsatz der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas in seinem Land komme einer Kriegserklärung gleich. Die Mission soll dafür sorgen, dass Wahlsieger Barrow am 19. Januar sein Amt antreten kann. Jammeh will das Wahlergebnis anfechten und hat Neuwahlen verlangt. Der 51-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren in Gambia an der Macht.