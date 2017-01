Gambia Ultimatum für abgewählten Präsidenten Jammeh abgelaufen

Muss weiter auf eine Amtsübergabe warten: Gambias neuer Präsident Barrow, hier bei seiner Vereidigung am 19.01.17 in der gambischen Botschaft in Dakar (Senegal). (dpa picture alliance / Str / Senegal government /AP)

In Gambia ist am Mittag das Ultimatum für einen friedlichen Rückzug des abgewählten Präsidenten Jammeh abgelaufen.

Truppen aus dem benachbarten Senegal wollten vor einer gewaltsamen Absetzung noch letzte Vermittlungsbemühungen abwarten. Dazu trafen die Präsidenten Mauretaniens und Guineas, Abdel Aziz und Condé, in der gambischen Hauptstadt Banjul ein. Dort weigert sich der bisherige Staatschef Jammeh, nach 22 Jahren autoritärer Herrschaft sein Amt an den im Dezember vom Volk gewählten Nachfolger Barrow zu übergeben.



Gestern war Barrow in der gambischen Botschaft im Nachbarland Senegal vereidigt worden. Unterstützung erhielt er in einer einstimmig verabschiedeten Resolution des UNO-Sicherheitsrats. Anschließend schickte der Senegal Soldaten über die Grenze. Der Schritt ist mit anderen Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas abgestimmt, die ebenfalls mit einem Einsatz von Truppen gedroht hatten. Dazu zählen etwa Nigeria, Ghana und Togo.