Gambia UNO unterstützt gewählten Präsidenten Barrow

Der gewählte gambische Präsident Barrow wird von der UNO unterstützt (AFP / Marco Longari)

Die UNO hat sich in den Machtkampf in Gambia eingeschaltet und will den gewählten Präsidenten Barrow unterstützen.

In New York erklärten Diplomaten, noch heute solle in einer Resolution des Sicherheitsrates klargestellt werden, dass der Wahlsieger der legitime Staatschef sei. Der langjährige gambische Präsident Jameh hatte das Wahlergebnis zunächst anerkannt, weigert sich nun aber, das Amt aufzugeben. Barrow hält sich im Nachbarland Senegal auf und will sich dort im Laufe des Tages vereidigen lassen. Aus Angst vor Unruhen haben nach Schätzungen von Korrespondenten in den vergangenen Tagen einige zehntausend Menschen Gambia verlassen.