Gambia Wahlsieger Barrow vereidigt - Senegal schickt Soldaten über die Grenze

Der neue Staatschef von Gambia, Adama Barrow (Archivbild). (AFP / Marco Longari)

Der gewählte Präsident Gambias, Barrow, ist als neuer Staatschef vereidigt worden.

Allerdings musste Barrow den Amtseid in der Botschaft im benachbarten Senegal ablegen. Die Zeremonie wurde im Fernsehen übertragen. Der bisherige Staatschef Jammeh will trotz Wahlniederlage nach 22 Jahren Regierungszeit nicht abtreten. Barrow rief die Streitkräfte in Gambia auf, seine Präsidentschaft anzuerkennen. Die Angehörigen der Armee sollten in ihren Kasernen bleiben, andernfalls würden sie als Aufständische betrachtet. Barrow wird von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas unterstützt, die mit einer Eingreiftruppe droht, sollte der unterlegene Jammeh am Amt festhalten. Hunderte Soldaten der Ecowas sind bereits an die gambische Grenze verlegt worden. Inzwischen erkannte auch der UNO-Sicherheitsrat in einer Resolution Barrow als neuen Präsidenten an und drückte zugleich seine volle Unterstützung für Ecowas aus. Die von Gambias Nachbarland Senegal eingebrachte Resolution wurde einstimmig verabschiedet. Soeben erklärte ein Sprecher der Armee des Senegal, man sei auf gambisches Gebiet vorgedrungen.