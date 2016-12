Gambia Westafrikanische Nachbarstaaten erhöhen Druck auf Präsident Jammeh

Gambias Präsident Yahya Jammeh (dpa/picture-alliance/Pierre Holtz)

Der westafrikanische Regionalblock Ecowas hat den Druck auf den abgewählten gambischen Präsidenten Jammeh erhöht.

Ecowas-Präsident de Sousa drohte in der malischen Hauptstadt Bamako mit einer Militärintervention, sollte Jammeh nicht zurücktreten. Dessen Amtszeit endet am 19. Januar. Seine Niederlage bei der Präsidentenwahl Anfang des Monats hatte Jammeh zunächst anerkannt. Wenig später erklärte er jedoch, er werde nicht abtreten. Jammeh kam vor 22 Jahren durch einen Putsch an die Macht.