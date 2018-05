Eigentlich klingt das Hobby von Rebecca Raschun nicht ungewöhnlich für eine 24-Jährige: Videospiele spielen. Ungewöhnlich ist aber, dass ihr dabei tausende Fans im Internet folgen.

Auf der Online-Plattform "Twitch" betreibt Raschun seit 2012 den Live-Stream-Kanal "BeccisPlayground", in dem fast täglich live Online-Spiele gezeigt werden und Nutzer sich in Chats austauschen können. "Da schaut man gemeinsam dem Streamer zu und erlebt meistens lustige Sachen", erklärte Rebecca Raschun im Deutschlandfunk.

Mehrere Stunden täglich vor PC oder Konsole

Für sie war der "Twitch"-Erfolg auch Startschuss für viele weitere Aktivitäten rund um das Thema Videospiele. Inzwischen ist sie gefragt als Moderatorin bei Games-Treffen oder auf Spiele-Portalen. "Ich bin Moderatorin und Gamerin", sagte Raschun.

Zugleich betont sie auch ihre Verantwortung: Man müsse sich im Klaren sein, "was für eine Message trage ich nach draußen und was erreiche ich mit dieser Message und was bewege ich in den Menschen". Doch im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht für Rebecca Raschun das Spielen: "Ich verbringe mehrere Stunden am Tag vor meinem PC oder vor meiner Konsole".

Rebecca Raschun spricht auf der re:publica 18 zum Thema: "What´s the name of the game? Von Streamer(inne)n, Monetarisierung und Verantwortung"