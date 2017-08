Computerspielmusik existiert laut Melanie Fritsch nicht in einem Paralleluniversum, da sie bereits seit ihren Anfängen in der allgemeinen Musikkultur auftaucht und verwurzelt ist. Querverbindungen gebe es zu Genres wie Techno oder Hip-Hop. Auch finde sich Computerspielmusik so gut wie in jeder anderen Medienform etwa in der Werbung, erklärte die Theaterwissenschaftlerin.

Computerspiel-Musik als Live-Event

Inzwischen wird Musik aus Computerspielen auch live aufgeführt. Dafür gebe es unterschiedliche Formate, so Fritsch. Zum Beispiel mache das Kölner WDR-Rundfunkorchester Sonderveranstaltungen zu diesem Thema. Diese liefen im Prinzip wie ein klassisches Konzert ab.

Die Konzert-Reihe "Video Games Live" sei hingegen eine Mischung aus klassischem Konzert und Rockkonzert. Auf diesen Veranstaltungen dürften im Gegensatz zum klassischen Konzert Video-Aufnahmen gemacht werden und es sei gewünscht, dass das Publikum nicht nur zwischen den Stücken klatsche, sondern auch spontan auf die Musik reagiere.

Melanie Fritsch hat an der Universität Bayreuth ihre Promotionsarbeit "Performing bytes - Musikperformances der Computerspielkultur" geschrieben.