Der russische Energiekonzern Gazprom löst seine Lieferverträge mit der Ukraine auf.

Man habe ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, teilte das Unternehmen mit. Gazprom reagierte mit dem Schritt auf die Entscheidung des Schiedsgerichtes in Stockholm. Dieses hatte nach jahrelangem Streit den Konzern angewiesen, mehr als 2,5 Milliarden Dollar an den ukrainischen Versorger Naftogaz zu zahlen. Die Richter hatten am Mittwoch nach Abwägung mehrerer Forderungen und Gegenforderungen der beiden Seiten nach Lieferung beziehungsweise Durchleitung von Erdgas ihre Entscheidung gefällt.



Der ukrainische Präsident Poroschenko sagte, die Lieferungen aus Polen, der Slowakei und Ungarn seien erhöht worden. Dadurch würden die Folgen der Gazprom-Entscheidung ausgeglichen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.