Israel und Ägypten haben einen milliardenschweren Gas-Vertrag geschlossen.

Wie ein Vertreter der israelischen "Delek Group" mitteilte, soll eine Tochterfirma in den kommenden zehn Jahren insgesamt rund 64 Milliarden Kubikmeter Gas nach Ägypten liefern. Das Geschäft hat den Angaben zufolge ein Volumen von umgerechnet rund 12 Milliarden Euro.



Israels Ministerpräsident Netanjahu sprach von einer historischen Vereinbarung und erklärte, das Geld, das dadurch in die Staatskasse fließe, solle vor allem in die Bereiche Bildung, Gesundheit und Sozialfürsorge fließen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.