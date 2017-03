Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gauland fordert einen weitgehenden Einreisestopp für Muslime nach Deutschland.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, generell sollten keine Muslime einreisen dürfen, die aus Ländern kämen, in denen die Lage stabil sei. Ein Islam, der einen politischen Anspruch erhebe, sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Nur diejenigen sollten ins Land kommen dürfen, die wirklich um ihr Leben fürchten müssten.



Gauland forderte auch ein Ende des Parteiausschlussverfahrens gegen den thüringischen AfD-Chef Höcke. Man könne einen Menschen, der so in der Partei verankert sei, nicht für eine in Teilen verunglückte Rede ausschließen. In der umstrittenen Rede hatte Höcke unter anderem das Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet.