Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen Israel und dem Gaza-Streifen sind 20 Palästinenser durch Schüsse verletzt worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden sie von israelischen Soldaten getroffen. Die Proteste hatten am Nachmittag mit mehreren tausend Palästinensern begonnen. Einige von ihnen zündeten Papierdrachen an und lenkten sie über die Grenze nach Israel.

22.06.2018