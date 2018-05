Aus Protest gegen die israelische Seeblockade des Gazastreifens will eine Gruppe Palästinenser heute mit einem Schiff diese Blockade durchbrechen.

An Bord sollen unter anderem Palästinenser sein, die bei den Konfrontationen an der Grenze zu Israel in den vergangenen Wochen verletzt wurden. Das Boot soll am Vormittag vom Hafen in Gaza in See stechen. Organisiert wird die Aktion vom sogenannten Nationalen Komitee des "Marsches der Rückkehr", das auch die Massenproteste an der Grenze des Gazastreifens organisiert hatte.



Israel hat vor mehr als zehn Jahren eine Blockade über das Küstengebiet verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. Die Protestaktion erfolgt acht Jahre nachdem ein Schiff von Aktivisten auf dem Weg nach Gaza durch die israelische Marine gestürmt und dabei zehn türkische Staatsbürger getötet wurden.

