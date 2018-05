Die israelische Marine hat das Boot mit palästinensischen Aktivisten abgefangen, das die Seeblockade des Küstengebiets durchbrechen wollte.

Nach palästinensischen Angaben waren vier israelische Boote im Einsatz. Sie hätten das Schiff knapp 17 Kilometer vor der Küste gestoppt. Die israelische Armee machte keine Angaben. Die Palästinenser wollten mit der Aktion an den Angriff auf eine Hilfsflotte erinnern, die vor acht Jahren Lebensmittel und Medikamente in den abgeriegelten Gaza-Streifen bringen wollte. Die israelische Armee hatte damals das Schiff gestürmt und zehn türkische Aktivisten getötet. Israel begründet die Seeblockade mit Sicherheitsinteressen.



Unterdessen ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern im Gaza-Streifen erneut eskaliert. Wie die israelische Armee mitteilte, wurden rund 30 Geschosse auf Ziele in Israel abgefeuert. Eine Granate schlug auf dem Hof eines Kindergartens ein. Verletzt wurde niemand. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin militärische Stützpunkte der radikal islamischen Hamas und des islamischen Dschihad an.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.