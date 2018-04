Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf wirft Israel übermäßige Gewalt gegen protestierende Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen vor.

Sicherheitskräfte dürften nur im äußersten Notfall tödliche Gewalt anwenden, mahnte die UNO-Organisation. Es sei schwer nachzuvollziehen, warum das Verbrennen von Autoreifen oder auch das Werfen von Molotow-Cocktails aus großer Distanz in Richtung schwer geschützter Sicherheitskräfte eine solche Bedrohung darstelle. Israel macht dagegen geltend, unter dem Deckmantel der Proteste gebe es immer wieder Versuche, den Grenzzaun zu Israel zu zerstören und Anschläge zu verüben.



Nach Angaben der UNO wurden in den vergangenen vier Wochen 42 Palästinenser getötet und 5.500 verletzt. Auch heute gab es wieder Verletzte. Es ist der fünfte Freitag in Folge, an dem es an der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Gaza-Streifen zu Protesten kommt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.