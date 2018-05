Bei einer Explosion im Gaza-Streifen sind sechs Mitglieder der radikal-islamischen Hamas ums Leben gekommen.

Es gab nach Angaben der Palästinenser-Organisation zudem mehrere Verletzte. Die Detonation ereignete sich demnach in einem Haus in der Ortschaft Sawaida, das völlig zerstört wurde. Die Hamas erklärte, es habe sich um einen Angriff des israelischen Militärs gehandelt. Ein Armeesprecher wies dies zurück. In palästinensischen Medien war von einem Unfall die Rede. Die Hamas-Aktivisten hätten versucht, eine nicht detonierte israelische Rakete zu entschärfen und dabei die Explosion ausgelöst.

