Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge drei Palästinenser an der Grenze zum Gaza-Streifen getötet.

Zwei Männer hätten den Grenzzaun durchbrochen und Sprengsätze in Richtung der Soldaten geworfen. Kurz zuvor sei ein weiterer Mann erschossen worden, der versucht habe, den Zaun zu beschädigen.



An der Grenze Israels zum Gaza-Streifen sind in den vergangenen vier Wochen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 45 Palästinenser getötet und mehr als 5.500 verletzt worden. Die radikalislamische Hamas hatte anlässlich des 70. Jahrestages der Staatsgründung Israels zu Massenprotesten an der Grenze aufgerufen.

