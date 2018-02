Wegen der Energiekrise im Gazastreifen wird das Abwasser künftig ungeklärt ins Meer geleitet.

Man habe nicht mehr genügend Treibstoff für die Kläranlagen, teilten die Behörden in Gaza-Stadt mit. Auch andere Städte seien betroffen. In der vergangenen Woche hatte das einzige Elektrizitätswerk in dem Küstenstreifen den Betrieb eingestellt.



Der aus Israel gelieferte Strom reicht nur für wenige Stunden Elektrizität pro Tag. Die Enklave und ihre rund zwei Millionen Bewohner unterliegen seit zehn Jahren einer israelischen Blockade. Auch Ägypten riegelte seine Grenze zum Gazastreifen weitgehend ab.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.