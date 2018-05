An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ist es erneut zu Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern gekommen. 170 Palästinenser seien verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium in Gaza. 22 von ihnen seien von scharfer Munition getroffen worden. Die israelische Armee sprach von schätzungsweise 7.000 Palästinensern an mehreren Orten entlang der Grenze. Diese hätten brennende Reifen in Richtung der israelischen Soldaten gerollt und Steine geworfen.

Es ist der sechste Freitag in Folge, an dem es zu Zusammenstößen zwischen beiden Seiten kommt. Die Proteste finden anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels statt. Mit den Demonstrationen erinnern die Palästinenser an ihre damalige Vertreibung.

