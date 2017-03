Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat Medienberichten zufolge den einzigen Personenübergang zu Israel bis auf weiteres geschlossen.

Wie es heißt, ist dies eine Reaktion auf die Tötung des ranghohen Mitglieds Mazen Fuqaha, der dem militanten Flügel der Hamas angehörte. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation wirft dem israelischen Geheimdienst vor, Fuqaha am Freitagabend in Gaza-Stadt ermordet zu haben. Der Mann war wegen seiner Beteiligung an Attentaten von Israel mehrfach zu lebenslanger Haft verurteilt und 2011 im Rahmen des Gefangenenaustausches freigelassen worden. Die Hamas kündigte Vergeltung an. Israels Armee bereite sich auf eine mögliche Reaktion vor, meldete der israelische Rundfunk.