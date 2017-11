Die Hamas hat die Kontrolle der Grenzübergänge vom Gaza-Streifen nach Israel und nach Ägypten an die Palästinensische Autonomiebehörde übergeben.

Wie Nachrichtenagenturen berichten, übernahmen Vertreter der Behörde unter anderem den Posten in Rafah an der ägyptischen Grenze. Anderswo würden Vorrichtungen der Hamas abgebaut. Der Schritt ist Teil des Versöhnungsabkommens mit der Fatah von Palästinenserpräsident Abbas. Zum 1. Dezember soll die im Westjordanland ansässige Autonomiebehörde den Gazastreifen wieder vollständig kontrollieren. Die Hamas war dort seit 2007 an der Macht.