Israelische Kampfflugzeuge haben Angriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen.

Wie die Armee mitteilte, richtete sich der Einsatz gegen Terror-Infrastruktur in der Nähe des Grenzübergangs Rafah. Vermutlich wurde ein Tunnel angegriffen, durch den die radikal-islamische Hamas Waffen in den Gazastreifen bringen könnte. Zudem schloss Israel bis auf weiteres einen Grenzübergang für Warenverkehr in das Palästinensergebiet. Zur Begründung wurde auf Sicherheitsüberprüfungen verwiesen. - Vom Gazastreifen aus werden immer wieder Raketen auf israelisches Gebiet gefeuert.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.