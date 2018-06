Am Grenzzaun zum Gazastreifen ist es erneut zu Gewalt gekommen.

Israelische Soldaten haben einen Palästinenser erschossen, der mit einer Axt bewaffnet war. Er soll gemeinsam mit einem weiteren Palästinenser nach Angaben der israelische Armee den Grenzzaun beschädigt und versucht haben, vom Gazastreifen nach Israel zu gelangen. Soldaten haben dem Bericht zufolge auf beide Männer geschossen.



Seit gut zwei Monaten eskaliert die Gewalt in der Grenzregion zwischen Israel und dem Gazastreifen immer wieder. Mehr als 120 Palästinenser wurden in diesem Zeitraum getötet, tausende wurden verletzt. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich bisher nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen können: Zuletzt waren am Wochenende zwei Resolutions-Entwürfe gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.