Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen zwei Palästinenser erschossen.

Nach Angaben der Armee hatten insgesamt drei Personen versucht, nach Israel eindringen und den Grenzzaun zu beschädigen. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte den Tod eines 23- und eines 20-Jährigen. Damit stieg die Zahl der seit Ende März an der Grenze zum Gazastreifen von der israelischen Armee getöteten Palästinenser auf 51. Hunderte wurden verletzt.



In der vergangenen Nacht hatte die israelische Luftwaffe eine Stellung der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen bombardiert. Der Angriff sei eine Reaktion auf einen Vorfall von gestern gewesen, bei dem Terroristen an Flugdrachen befestigte Brandsätze über die Grenze geschickt hätten, erklärte ein Armeesprecher.



Die Palästinenserproteste an der Grenze des Gazastreifens sollen noch bis Mitte Mai andauern. Dann feiert Israel den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.