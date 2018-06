Die israelische Armee hat nach Provokationen von Palästinensern mehrere Ziele im Gazastreifen beschossen.

In einer Erklärung des Militärs heißt es, man habe unter anderem ein Gebäude attackiert, in dem Waffen hergestellt worden seien. Zuvor hatten Palästinenser Brandsätze mit Ballons und Drachen über die Grenze nach Israel fliegen lassen. Nach Angaben der israelischen Feuerwehr mussten allein am Samstag rund 20 Feuer gelöscht werden.

