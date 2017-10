Bei der Sprengung eines Tunnels im südlichen Gazastreifen sind sieben Palästinenser getötet und zwölf weitere verletzt worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium der Hamas-Regierung in Gaza mit. Bei den Opfern handele es sich um Mitglieder der militanten Organisation Islamischer Dschihad. Ein israelischer Militärsprecher sagte, der unterirdische Gang habe die Souveränität Israels verletzt, weil er in der Nähe von Chan Junis im südlichen Gaza-Streifen begonnen und nach Israel geführt habe. Die Sprengung sei - so wörtlich - die Neutralisierung eines Terrortunnels gewesen.